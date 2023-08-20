ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا لأعلى مستوياتها منذ 12 عاماً

قفزت عقود الكاكاو الآجلة فوق 3400 دولار للطن، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاماً، وسط تدهور توقعات العرض العالمي على خلفية ارتفاع الطلب.

وأشار التجار إلى هذا الارتفاع يرجع إلى مخاوف من عدم تمكن غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، من تلبية بعض عقود الكاكاو للموسم الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار.

ارتفاع أسعار الكاكاو

واضطرت هيئة تنظيم الكاكاو في غانا إلى تأجيل تسليم 44 ألف طن من شحنات الكاكاو إلى المواسم المستقبلية، بسبب ضعف الحصاد، حيث أن نقص الأسمدة، ومرض «القرنة السوداء» قد أضرا كثيراً بغلة الكاكاو في الدولة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبلغ محصول الكاكاو في غانا لموسم 2022/ 2023 حوالي 650 ألف طن، وهو أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، كما أنه يمثل 24% أقل من التقديرات الأولية البالغة 850 ألف طن، وهذا من شأنه أن يضيف مزيداً من الضغط على أسواق الكاكاو العالمية، حيث ارتفعت الأسعار بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على كبار المنتجين.

تاريخياً، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولاراً في يوليو من عام 1977.

توقعات أسعار الكاكاو

ومن المتوقع تداول الكاكاو عند مستوى 3430.96 دولار أمريكي للطن بحلول نهاية هذا الربع، وفقاً لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics)، ومن المتوقع أنه سيتم تداوله عند 3633.60 دولار، في غضون 12 شهراً.

أكبر منتجي الكاكاو

يذكر أن أكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا، ويمثلان معاً أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، وتضم قائمة المنتجين الرئيسيين الآخرين للكاكاو كلاً من إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.

ورغم أن الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع اللينة في العالم، إلا أن له آثار عالمية على منتجي الأغذية والحلوى وصناعة التجزئة.