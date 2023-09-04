تفاصيل مسابقة يوم التفوق للمحامين وأبنائهم بالمنيا وآخر موعد للتقديم

أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامين بندر المنيا عن تنظيم احتفالية بعنوان يوم التفوق لتكريم المحامين وأبنائهم المتميزين في المراحل التعليمية المختلفة وحفظة القرآن الكريم كاملا، وذلك تحت رعاية عبد الحليم علام نقيب محامين مصر.

تفاصيل احتفالية يوم التفوق بالمنيا

وقال عمرو شادي صابر، نقيب محامين بندر المنيا لـ«الوطن»، إن احتفالية يوم التفوق ستكون على مستوى محافظة المنيا، وسيتم تكريم جميع أبناء المحامين المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة، موضحا أنه تم تحديد نسب النجاح المقررة للتكريم في جميع المراحل وهي كالتالي:

- ابتدائية عامة بنسبة 95%.

- ابتدائية أزهرية بنسبة 90%.

- إعدادية عامة بنسبة 90%.

- إعدادية أزهرية بنسبة 85%.

- ثانوية عامة بنسبة 85%.

- ثانوية أزهرية بنسبة 80%.

- خريجي الجامعات بتقدير جيد جدا.

- المتميزون رياضيا والحاصلون على بطولات.

- حفظة القرآن الكريم كاملا.

كما سيتم تكريم بعض المحامين الحاصلين على دبلوم في القانون العام، أو على درجة الماجستير، أو الحاصلين على درجة الدكتوراة عامي 2022 و2023.

الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم في احتفالية التفوق

تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في احتفالية يوم التفوق صورة كارنية المحامي 2023 – صورة من شهادة الطالب أو الطالبة أو المحامي - صورة شهادة الميلاد بالنسبة لأبناء الأعضاء من المحاميات، وآخر موعد للتقديم وتسليم الأوراق يوم 5 سبتمبر الجاري، وسيتم الإعلان عن ميعاد ومكان احتفالية يوم التفوق في وقت لاحق من خلال اللجنة المشرفة وتضم كل من: محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عمرو شادي صابر نقيب محامين بندر المنيا، محمد شادي عمرو نقيب شباب محامين المنيا.