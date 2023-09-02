فتح باب التقديم في برامج إعداد معلمي الرياضيات والعلوم بالإنجليزية بجامعة المنيا

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا عن فتح باب التقديم بالبرامج الخاصة بإعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2023-2024، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الحصول على فرص عمل بمدارس اللغات الدولية والتجريبية بعد التخرج.

الالتحاق بالبرامج الخاصة لإعداد معلمي العلوم

وقال الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية بجامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرامج الخاصة لإعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، حيث تشمل البرامج بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الرياضيات باللغة الإنجليزية، بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الكيمياء باللغة الإنجليزية، بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم تعليم أساسي باللغة الإنجليزية، بكالوريوس العلوم والتربية تخصص البيولوجي باللغة الإنجليزية.

مميزات الدراسة في برامج إعداد المعلمين

وأضاف عميد كلية التربية، أن مميزات الدراسة في تلك البرامج تشمل الحصول على شهادة معتمدة بالقرار الوزاري رقم 3477 لسنة 2013، والتأهيل للعمل بمدارس اللغات الدولية والتجريبية للغات، والدراسة باللغة الإنجليزية على يد نخبة من كبار الأساتذة، ويحصل الطالب عند التخرج على شهادة البكالوريوس من كلية التربية جامعة المنيا، وهي كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام 2018.

وأوضح عميد الكلية أنه يتم قبول الطلاب المقبولين بكلية التربية عن طريق مكتب التنسيق، ويتم توزيع الطلاب على البرامج في الشعب التي يرغبون التخصص فيها بناء على رغباتهم.