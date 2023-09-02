وفاة شاب قبل حفل زفافه بأيام في المنيا.. والأهالي: كان محبوبا من الجميع

موت الفجأة يخطف الأحباب، أصبحت هذه العبارة هي لسان حال أهالي مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا وذلك بعد وفاة الشاب الثلاثيني مصطفى مجدي قبل أيام من الاحتفال بزفافه، وهو من المحبوبين في مركز بني مزار وعرف عنه أنه يمارس رياضة كمال الأجسام.

وفاة شاب قبل زفافه ببني مزار

وقال حسين محمد من أهالي مدينة بني مزار لـ«الوطن»، إنه كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر الجاري بإحدى القاعات بمركز بني مزار حفل زفاف الشاب الراحل حيث لقبوة الأهالي بعريس الجنة بعد وفاته بشكل مفاجئ.

بوستات تنعى الراحل بمواقع التواصل

وانتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا كبيرا من المنشورات التي تنعى وتودع فقيد الشباب الكابتن مصطفى مجدي الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة داخل مركز بني مزار لتميزه في رياضة كمال الأجسام.

وأكد عدد كبير من أهالي مركز بني مزار أن الكابتن مصطفى مجدي كان محبوبا من الجميع وكان قد أنهى كل اللمسات الأخيرة لإقامة حفل زفافه كما قام بطباعة بطاقة الدعوة لزفافه ووزّعها استعدادًا لحفل زفافه الذي كان سيقام خلال أيام قليلة إلا أنه توفي بشكل مفاجئ مما أدخل الحزن الشديد بين الأهالي.