مصرع طفل صدمته سيارة بالطريق الصحراوي في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث أثناء عبور طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يفيد مصرع طفل أثناء عبوره الطريق الصحراوي، إذ صدمته سيارة مسرعة أمام قرية العزة بالكيلو 43 اتجاه الإسكندرية، وحفظت الجثة وحرر المحضر.

التحفظ على الجثة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الطفل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.