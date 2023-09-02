مصرع شاب صدمته سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شاب مصرعه صدمته سيارة مسرعة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة.

حادث عبور مشاة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي بعدما صدمته سيارة بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

التحفظ على الجثة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى بخيت محارب محمد، 20 سنة، مقيم محافظة قنا، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.