إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في سوهاج، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تعود أحداث الواقعة عقب ورود يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي وتم نقل المصابين للمستشفى.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه قنا عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى إصابة «ح. ع. ح» 55 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، كسر بالضلوع والعمود الفقري، وإصابة «ف. ح. إ» 42 عاما، ربة منزل باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه، وإصابة «ل. ح. ع» 37 عاما، ربة منزل باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.