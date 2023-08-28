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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
03:07 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
 انقلاب سيارة ربع نقل في سوهاج

 انقلاب سيارة ربع نقل في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في سوهاج، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تعود أحداث الواقعة عقب ورود يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي وتم نقل المصابين للمستشفى.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه قنا عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى إصابة «ح. ع. ح» 55 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، كسر بالضلوع والعمود الفقري، وإصابة «ف. ح. إ» 42 عاما، ربة منزل باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه، وإصابة «ل. ح. ع» 37 عاما، ربة منزل باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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بقلم فهد فكري بلوم