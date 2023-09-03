«المحافظين»: تعديل قانون الأحزاب مهم ليتناسب مع المرحلة الحالية

قال نبيل مراد، ممثل حزب المحافظين، خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب «الدمج والتحالفات الحزبية»، إنّ الأحزاب هي التي تحقق التعددية السياسية وتمارس الديمقراطية وكذلك تمارس التشريع، فلا حياة سياسية دون أحزاب.

وأضاف أنّ قانون الأحزاب الحالي عفا عليه الزمن، لذلك لابد من تعديله، كي يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

واستطرد ممثل حزب المحافظين، أنّه يجب وضع قانون جديد يسهم في التنمية السياسية ويحدد مهام وتمكين الأحزاب والمساواة بينها، مشيرا إلى أنّ حكومة الأحزاب، لا تعني التحكم في الأحزاب، بل هي مجموع العناصر التي تعتمد عليها الأحزاب في ممارسة نشاطها.

وطالب مراد، خلال جلسة الحوار الوطني، بدعم الأحزاب، حيث يجب تخصيص 200 مليون جنيه في الموازنة العامة للأحزاب، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، مشددا على ضرورة استبدالها بجمعية عمومية يتكون أعضائها من النقابات والمجتمع المدني.

واستكمل الحوار الوطني اليوم، الجلسات العامة النقاشية لملفات وقضايا المحور السياسي، لاستكمال ما تبقى منها قبل إرساله للجلسات التخصصية التي تعيد صياغة المقترحات، والتوصيات لإعادتها مرة أخرى إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يرفعها بدوره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.