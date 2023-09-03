«الأرصاد»: توقعات بتحسن درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وامتداد لارتفاع نسب الرطوبة، إلا أنه منذ الجمعة الماضية بدأت درجات الحرارة تتحسن بشكل تدريجي والعظمى في القاهرة الكبرى كانت 33 درجة مئوية.

غانم: المنخفض الجوي ودوره في توزيع الرطوبة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، مع الإعلامي عمرو خليل، أن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة، وهناك نسبة رطوبة مرتفعة ولا نشعر بها بشكل كبير بسبب المنخفض الجوي، لافتا إلى أننا نشهد هدوء في نشاط الرياح منذ الأمس بالمساء يشعرنا بارتفاع نسبة الرطوبة.

توقعات بتحسن حالة الطقس

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، «أننا نتوقع غدا استمرار التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات، ونتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، بسبب وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية وتحديدا سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وبعض مناطق من محافظات شمال الوجه البحري، ولكنها فرص أمطار خفيفة لا تؤثر تماما على الأنشطة اليومية».

وذكرت أنه من المتوقع العظمى غدا على القاهرة الكبرى بين 33 و34 درجة مئوية فالأجواء مستقرة، وحارة رطبة فترة النهار بالمناطق الشمالية وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية نهارا، وليلا الأجواء معتدلة في معظم الأنحاء، والارتفاع الملحوظ يوم الأربعاء المقبل، ومتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لأنه ستؤثر علينا كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ولا تكون بها نسب رطوبة عالية، وذروة الارتفاع الخميس والجمعة بين 37 و38 العظمى في القاهرة.