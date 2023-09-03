موجة حر قادمة.. تحذير من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

أيام قليلة وينتهي فصل الصيف، إلا أن درجات الحرارة مازالت تواصل الارتفاع، ولم تتأثر بقرب قدوم فصل الخريف، ومع قدوم شهر سبتمبر الذي يجمع بين فصل الصيف والخريف، كثرت تساؤلات المواطنين عن مدى تعرض البلاد لموجات حارة في هذا التوقيت.

موجة حر قادمة.. تحذير من الأرصاد الجوية

وبدورها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجه حر قادمة تتعرض لها البلاد بدءًا من يوم الأربعاء، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على كافة الأنحاء، لتتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية وتصل إلى 44 درجة مؤية على بعض الأقاليم.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وبالنسبة لحالة الطقس يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ورغم تحذير الأرصاد الجوية من موجة حر قادمة، إلا أنها توقعت أيضا تساقط أمطار بنسبة ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على نفس المناطق سالفة الذكر، كما ترتفع نسب الرطوبة، لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 6-9-2023 بداية الموجة الحارة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.