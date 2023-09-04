صفة يجب أن يتحلى بها المؤمن لقبول أعماله في الدنيا والآخرة

يجب أن يعلم الشخص أنه سيقف أمام ربه يوم القيامة فردا بين يدي الله تعالى، ولن ينوب عنه أحد في الحساب، لذا عليه أن يبتعد عن الآخرين، ولا يفعل الفحشاء، التي قد تؤثر على قبول أعماله، بحسب الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، في برنامج مع الناس، على قناة الناس.

ومن أدعية التوفيق، اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.