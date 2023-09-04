مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي سائق ونجل عمومته مصرعهما، وأصيب مرافقهما بحادث انقلاب سيارة بسوهاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد انقلاب سيارة ومتوفيين ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو عبد العال ا ا ا، سن 50 عاما سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

حصر الضحايا والمصابين

وقد أسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السيارة ومرافقه نجل عمومته محمود ا م ا، سن 30 عاما عامل ومقيم بذات الناحية وإصابة مرافقهما المدعو طيفور م ط ع، سن 35 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بكسر بالكتف الأيسر.

وبسؤال المصاب والمدعو رأفت م ا ا، سن 47 مدرس عاما ومقيم بذات الناحية نجل عمومة المتوفيين أفادا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.