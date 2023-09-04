إصابة شاب بطلق ناري في الصدر عن طريق الخطأ بسوهاج

أصيب شاب بطلق ناري بسوهاج بالخطأ أثناء عبثه بسلاحه الناري وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول المدعو عبد الرحيم ا م ع، سن 22 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد والده المدعو، أحمد م ع ا سن 54 عاما سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجده ونجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ نجم عنها إصابة نجله المذكور ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط السلاح المستخدم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.