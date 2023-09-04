أرخص الأماكن لشراء حلوى المولد بأسعار مخفضة.. تبدأ بـ85 جنيها

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية كعادتها السنوية، لطرح كميات كبيرة من حلوى المولد بأسعار مخفضة عن المعلنة في محلات الحلويات الشهيرة، كما حرصت الوزارة على توفير كميات كبيرة في منافذها، لتناسب جميع الأذواق وتكفي احتياجات المواطنين.

أماكن رخصية لشراء حلاوة المولد

وفي ظل إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد، خصصت وزارة التموين، منافذها المنتشرة في محافظات وأحياء الجمهورية كافة، لطرح حلوى المولد بأسعار تصل لنحو 25% خلال الأيام المقبلة، كما تطرح في الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المدن والمحافظات، إضافة إلى عرضها في نحو 15 من معارض كايروبيك بمحافظتي القاهرة والجيزة.

أسعار حلوى المولد..الكيلو بـ85 جنيها

- علبة وزن كيلو سادة بسعر 85 جنيها.

- علبة وزن 1 كيلو جرام لوكس بسعر 100 جنيه.

- علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس بسعر 200 جنيه.

- علبة وزن 3 كيلو جرام سادة لوكس بسعر 350 جنيه.

- علبة وزن 5 كيلو جرام سادة لوكس بسعر 600 جنيه.

- علبة وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات بسعر 300 جنيه.

- علبة وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات بسعر 450 جنيها.

- علبة وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات بسعر 750 جنيها.