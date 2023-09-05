تعديل مواعيد القطارات على بعض خطوط السكك الحديدية.. اعرف المواعيد

تبدأ اليوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد القطارات على بعض الخطوط، في إطار العمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

مواعيد القطارات على بعض الخطوط

وفق تقرير لوزارة النقل، ترصد «الوطن» تفاصيل تعديل مواعيد بعض القطارات، وهي كالتالي:

- تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية «القاهرة - الإسكندرية»

* يقوم القطار الساعة 04:30 مساءً بدلاً من الساعة 05:20 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية»

* يقوم القطار الساعة 06:00 مساءً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية»

* يقوم القطار الساعة 07:10 مساءً بدلاً من الساعة 06:00 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة «المنصورة- الإسكندرية»

* يقوم القطار الساعة 07:15 مساءً بدلاً من الساعة 07:05 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»

* يقوم الساعة 10:15 مساءً بدلاً من الساعة 10:25 مساءً.

- تعديل قطارات أرقام «962 – 3011».