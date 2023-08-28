القطار الكهربائي يكشف عن خدمات مُميزة للقادرون باختلاف: «معاك لحد ما توصل بالسلامة»

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ محطات قطار العاصمة مُجهزة لاستقبال كل القادرين باختلاف، في وسيلة تعتبر من أبرز وأهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

محطات قطار العاصمة

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «مع ذوي الهمم في رحلتهم المميزة.. محطات قطار العاصمة مجهزة لاستقبال كل القادرين باختلاف مرورا باللحظة اللي بتخطي فيها رجلهم محطات قطار العاصمة لحد ما يوصلوا بسلام لوجهتهم».

وأضافت الشركة في منشورها: «كمان موظفي خدمة العملاء المتخصصين متواجدين لمساعدة كل شخص محتاج للدعم بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات لكل الركاب عشان تكون رحلتهم مش بس مريحة، ولكن استثنائية».

تركيب بوابات مخصصة لاستخدام ذوي الهمم

وأشارت الشركة، إلى أنّه جرى تركيب بوابات مخصصة لاستخدام ذوي الهمم في أحدث المحطات التي تم افتتاحها بالخط الأخضر الثالث وسيليها بعض المحطات الأخرى، إضافة إلى الوسائل الأخرى المتوفرة لمساعدة القادرين باختلاف على اجتياز رحلتهم دون أي معوقات، بما في ذلك المصاعد والسلالم المتحركة والمقاعد المخصصة لهم على متن القطار إلى جانب موظفي خدمة العملاء المتواجدين في جميع المحطات على أتم استعداد لتقديم المساعدة في أي وقت.