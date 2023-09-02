خطوات حجز تذاكر القطارات من «ماكينات فوري».. وفر الطابور ومشوار المحطة

تسعى وزارة النقل دوما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب ما ييسر عليهم استقلال قطارات الهيئة أو حجزها، حيث أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إمكانية حجز تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية عن طريق منافذ فوري.

خطوات حجز تذاكر القطارات من فوري

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه يمكن حجز تذاكر القطارات من منافذ فوري باتباع الخطوات التالية:

- يتم الحجز عن طريق أي ماكينة من ماكينات فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك عن طريق الدخول على أيقونة سكك حديد مصر أو كود «212».

- قطارات السفر التي يتم الحجز عليها هي قطارات الدرجة الثالثة مكيفة وقطارات التهوية الديناميكية.

- اختيار تاريخ الرحلة ومحطة السفر والوصول ودرجة السفر.

- يتم الحجز بالرقم القومي الخاص بالراكب وبحد أقصى 4 تذاكر، وعدم تواجد التذاكر مع راكب آخر غير صاحب الرقم القومي.

في حالة إلغاء السفر يتم إرجاع التذاكر إلى شبابيك الحجز بمحطة القطار وفق قواعد وتعليمات إرجاع التذاكر بالهيئة.

خدمات النقل للتسهيل على المواطنين

وتأتي خدمة حجز تذاكر القطارات من فوري، فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل، بمختلف القطاعات والهيئات التابعة لها، وللارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

الهيئة تناشد المواطنين الاحتفاظ بالتذاكر حتى محطة الوصول

كما تستهدف وزارة النقل زيادة منافذ البيع، لضمان حصول المواطنين على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة، ولتقليل الازدحام والتكدس أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات، فعن طريق هذه الخدمة يمكن الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطارات إلى أي وجهة يريدها المواطن، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.