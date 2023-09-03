فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك لمدة 5 ساعات يوميا، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

خريطة فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن عدة مناطق بالغردقة غدا الاثنين، وهي مناطق تقسيم الاستاد وتقسيم الوفاء والأمل من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك حسب خريطة فصل الكهرباء لتوزيع الأحمال، بالتنسيق بين شركة كهرباء الغردقة وغرفة عمليات البحر الأحمر.

الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية

وأشار مسؤولو شركة الكهرباء بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فرق الصيانة تؤدي عملها اليوم الأحد في مناطق الهضبة والجبل الشمالي وجولدن جيم، وسيتم إعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق في تمام الساعة الثانية مساء، بعد انتهاء فرق الصيانة من عملها.