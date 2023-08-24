«الهلال الأحمر» توضح الإسعافات الأولية لإصابات الرأس والعمود الفقري

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، أن إصابات الرأس والعمود الفقري، تُعد من الإصابات الخطيرة التي قد تؤدي إلى عجز أو إعاقة دائمة، وحرصت الجمعية في إطار دورها الخدمي، التى تقدمه لجميع المواطنين، على نشر الأسباب الشائعة للإصابة وطرق الإسعافات الأولية حال إصابة الرأس والعمود الفقري، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأسباب الشائعة لإصابات الرأس والعمود الفقري والأعراض والإسعافات الأولية حال الإصابة، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري بموقع «فيس بوك».

الأسباب الشائعة لإصابات الرأس والعمود الفقري

- حوادث السيارات.

- السقوط من ارتفاع.

- اصطدام الرأس بالأرض.

- رياضة الفروسية.

- الرياضات العنيفة.

علامات وأعراض إصابة الرأس والعمود الفقري

- تشنجات تغير في درجة الوعى أو فقد الوعى.

- قيء.

- غثيان.

- صداع مستمر.

- ألام شديدة بالرأس أو الظهر أو تشوه واضح بها.

- فقدان الاتزان.

- نزيف او تسرب لسائل نخاعي من الأنف او الأذن.

- عدم القدرة على التنفس.

- فقدان الإبصار أو زغللة.

- اضطرابات النطق.

- فقدان الإحساس أو تنميل في الأطراف.

الإسعافات الأولية حال التعرض لإصابات الرأس والعمود الفقري

- قم بإستدعاء الإسعاف.

- لا تحرك المصاب.

- استمر في ملاحظة العلامات الحيوية.

- تأكد أن المصاب يتنفس بصورة طبيعية.

- استمر في تثبيت الرأس والرقبة مع ملاحظة العلامات الحيوية حتى وصول الإسعاف.