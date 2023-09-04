«الري» تكشف عن تغييرات في بعض المناصب القيادية بالوزارة

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2023 بتكليف مايكل ثروت أديب جرجس الشاغل للمستوى الوظيفي الأول «أ» تنمية إدارية بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

تكليف عبير إبراهيم رئيسا لمشروعات البنية القومية

كما أصدر وزير الري القرار الوزاري رقم 381، بتكليف المهندسة عبير إبراهيم عبدالمطلب محمد، الشاغلة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بغرب الدلتا، بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الري، والمنتدبة للعمل كمدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة للقيام بالعمل رئيسا للأدارة المركزية لمشروعات البنية القومية.

مصطفى أبوهاشم رئيسا للإدارة العامة للسكرتارية

وأصدر الوزير، القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2023، بتكليف الدكتور مصطفى أبو هاشم خضري طاحون، الشاغل لوظيفة أخصائي حسابات إلكترونية، بالمستوى الوظيفي الأول بديوان وزارة الري، للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالإدارة المركزية المركزية لشؤون مكتب الوزير بذات الجهة.

وفي سياق آخر، عقد وزير الموارد المائية والري، مساء أمس، اجتماعا مع الدكتور رجب عبدالعظيم، مساعد الوزير لشؤون المياه، لمتابعة إجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية، وجهود الوزارة في مجال توزيع المياه لضمان وصول المياه للمنتفعين، كما عقد اجتماعا آخر مع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، لمتابعة أعمال مصلحة الري والموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها تحت إشراف قطاعات المصلحة المختلفة.