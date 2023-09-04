مصرع طالب في حادث تصادم بالجيزة

لقي طالب مصرعه في منطقة منشية البكاري، إثر حادث تصادم، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى في منشية البكاري.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ المتوفى طالب، 18 عاما، أثناء استقلاله دراجه بخارية قيادته اصطدمت به سيارة من الخلف، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.