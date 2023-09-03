افتتاح معرض «أهلا مدارس» بالمنصورة.. تخفيضات تصل إلى 35%

افتتحت مديرية التموين بالدقهلية معرض «أهلا مدارس» بالمنصورة صباح اليوم، لبيع مستلزمات المدارس من الحقائب المدرسية والشنط والأدوات المدرسية، بأعلى جودة وبأقل الأسعار، وتخفيضات تصل إلى 35%.

ولاقى المعرض، الذي أقيم في شارع الجيش أمام مبنى حي شرق المنصورة، بالتعاون مع عدد من المصانع والمكتبات الكبرى، إقبالًا كبيرًا من المواطنين استعدادًا لبدء العالم الدراسي الجديد.

افتتاح معرض «أهلا مدارس» بمدن ومراكز الدقهلية

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الهدف من المعرض توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المعرض يشمل احتياجات الطلاب من كراسات، وأقلام، وملابس مدرسية، بالإضافة إلى وجود بعض السلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية بتخفيضات كبرى.

وأكد أنه سيتم افتتاح معارض في كل مدينة ومركز على مستوى محافظة الدقهلية في غضون 3 أيام.

وأوضح علي فتحي، أحد تجار الأدوات المدرسية بالمنصورة، أن هناك تخفيضات في أسعار الكشاكيل والكراسات تصل إلى 20% و25%، مؤكدًا أن الهدف من المعرض تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضافت زينب همام، صاحبة إحدى المكتبات بالمنصورة، أن الأدوات المكتبية والمدرسية تتوافر في المعرض بجودة عالية مثل مثيلاتها في السوق ولكن بأقل الأسعار، مشيرة إلى أنه يوجد عرض خاص لكل الأنوع والفئات، كما يوجد خصم 10% على الكشاكيل والأدوات المدرسية.

وقال بلال جمعة، صاحب إحدى المحلات المدرسية بالمنصورة، إن هناك تخفيضات على أسعار الشنط المدرسية، وتوجد عروض وخصومات على الملابس تبدأ من 125 وحتى 175 جنيهًا، كما يوجد زي كامل للمرحلة الإعدادية بـ200 جنيه فقط، وأطقم مدرسية كاملة بكل المقاسات بسعر يبدأ من 110 وحتى 120جنيهًا، أما الأحذية المدرسية فتبدأ من 100 وحتى 135 جنيهًا فقط.