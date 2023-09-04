تطعيم ألف عامل بشركة الصرف الصحي بسوهاج ضد الالتهاب الكبدي الوبائي

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير مآخذ مياه الشرب، بجرعات لقاح الالتهاب الكبدي «أ و ب»، ولقاح الالتهاب الرئوي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض.

تطعيم العاملين بمياه سوهاج

وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين، وحمايتهم من الأمراض التي قد يتعرضون لها أثناء العمل، موضحًا أن التطعيم يتم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية.

فئات التطعيم بمياه سوهاج

وكشفت الشركة أن تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحى وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم، هذا بالإضافة إلى كيميائي معامل الصرف الصحى ومشرفى المحطات ومهندسي التشغيل بأفرع الصرف الصحي.