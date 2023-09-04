ضبط خفير بتهمة سرقة مدرسة في مدينة أكتوبر بالجيزة.. «حاميها حراميها»

ألقت مباحث أكتوبر ثالث القبض على خفير مدرسة للتعليم الأساسي، لاتهامه بسرقتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سرقة محتويات مدرسة

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد تلقيه بلاغا من مدير مدرسة للتعليم الأساسي، بدائرة القسم، باكتشاف سرقة «شاشة، وبروجيكتور، وكمبيوتر» من المدرسة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات أن خفير المدرسة، 44 سنة، هو من قام بسرقة المدرسة عن طريق مفتاح مماثل لمفتاح الغرفة.

ضبط المتهم

وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.