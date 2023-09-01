القبض على 17 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، في مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهودها، عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,400 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، 7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، كمية من مخدري «الهيروين، الشابو»، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 8 متهمين، يمتلك 5 منهم معلومات جنائية..

- ضبط قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (فرد محلي وطلقة لذات العيار) بحوزة أحد المتهمين.

- تنفيذ 615 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «9,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش – 36 كيلوجراما من مخدر الهيدرو – 24 كيلوجراما من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية – بندقيتي خرطوش – طبنجة – فردين محليين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 9 متهمين، لـ8 منهم معلومات جنائية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.