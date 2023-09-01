القبض على 17 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط
كتب:
محمد بركات
01:43 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
الأجهزة الأمنية- تعبيرية
شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، في مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة
وأسفرت جهودها، عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,400 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، 7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، كمية من مخدري «الهيروين، الشابو»، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 8 متهمين، يمتلك 5 منهم معلومات جنائية..
- ضبط قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (فرد محلي وطلقة لذات العيار) بحوزة أحد المتهمين.
- تنفيذ 615 حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «9,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش – 36 كيلوجراما من مخدر الهيدرو – 24 كيلوجراما من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية – بندقيتي خرطوش – طبنجة – فردين محليين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 9 متهمين، لـ8 منهم معلومات جنائية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.