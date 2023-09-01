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القبض على 17 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط

كتب:

محمد بركات
01:43 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
الأجهزة الأمنية- تعبيرية

الأجهزة الأمنية- تعبيرية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، في مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهودها، عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,400 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، 7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، كمية من مخدري «الهيروين، الشابو»، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 8 متهمين، يمتلك 5 منهم معلومات جنائية..

- ضبط قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (فرد محلي وطلقة لذات العيار) بحوزة أحد المتهمين.

- تنفيذ 615 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «9,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش – 36 كيلوجراما من مخدر الهيدرو – 24 كيلوجراما من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية – بندقيتي خرطوش – طبنجة – فردين محليين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 9 متهمين، لـ8 منهم معلومات جنائية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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