مليون جنيه إيرادات فيلم وش في وش بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم وش في وش في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بمليون و144 ألفا و280 جنيها، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، التي تصدرها فيلم العميل صفر بمليون و433 ألف جنيه وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم وش في وش، على مدار 16 يوم عرض بالسينما نحو 13 مليون جنيه، فيما تجاوز فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، نحو 19 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما الأسبوعين الماضيين.

قصة فيلم وش في وش

تأتي قصة فيلم وش في وش، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تضطر الظروف إلى جمع أسرتين لمدة يوم واحد، الأمر الذي يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرة كل منهما، خصوصًا مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.