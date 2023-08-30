11.2 مليون جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بالسينما خلال أسبوعين

حقق فيلم وش في وش، إيرادات على مدار أسبوعين عرض بالسينما تقدر بـ11 مليون و283 ألفا و810 جنيهات، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات التي تصدرها فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني والذي حقق على مدار 14 يوما عرض بالسينما أكثر من 15 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم وش في وش، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء بنحو 674 ألفا و63 جنيها، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، التي تضم أفلام العميل صفر، ع الزيرو، مرعي البريمو، خمس جولات، البطة الصفرا، بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش، من خلال زوجين، تضطر أسرتيهما في المكوث بصحبتهما داخل منزل الزوجية لمدة 24 ساعة، تتصاعد خلالها الأزمات بسبب اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، وكل ذلك في إطار كوميدي.