فيلم وش في وش يحتل المرتبة الثانية ويحقق 650 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق الفنان محمد ممدوح، بالتعاون مع أمينة خليل، إيرادات مرتفعة بفيلمه «وش في وش»، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم وش في وش، جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وحقق نحو 650 ألف جنيه أمس بدور العرض.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم وش في وش

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح، بعد أن جمعهما مسلسلات «عائلة زيزي، وقابيل، والعائدون، ولا تطفئ الشمس، وجراند أوتيل، و122، والخلية».