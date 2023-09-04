«تعليم البحيرة» تنفذ 10 إجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة رفع درجة الاستعداد للانتهاء من التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والمقرر أن ينطلق في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والمرور على جميع المنشآت.

رفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد في البحيرة

ووجه وكيل تعليم البحيرة مديريي الإدارات التعليمية للتاكد من تنفيذ كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الكتاب الدوري، والتأكد من جاهزية المدارس وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة، كما وجه بتنفيذ 10 إجراءات جاءت كالتالي:

- تحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية.

- إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني.

- التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة الإشغالات وأى تراكمات للقمامة حول الأسوار وبالمناطق المحيطة بالمدرسة.

- توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة.

- قيام المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني.

- الالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية والـتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للادارات التعليمية والمدارس

- إجراء التفتيش ومتابعة يومية على حالة المبنى بالكامل.

- التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

الالتزام بطباعة دليل الصيانة

-إلتزام جميع المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة الموجود على موقع الوزارة.

- الانتهاء من جميع أعمال الصيانة؛ درءًا للأخطار، قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.