صالون «التنسيقية» يناقش أوضاع الأحزاب السياسية وقضية حرية الرأي اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في السابعة مساءً، صالون نقاشي حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.

محاور صالون التنسيقية

وتتناول الجلسة الأولى من الصالون مناقشة ما شهدته جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، من مناقشات حول أوضاع الأحزاب وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.

فيما تناقش الجلسة الثانية من الصالون قضية حرية الرأي والتعبير، في ضوء ما شهدته جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني من مناقشات.

يدير الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبدالله، عضو التنسيقية.

صالونات التنسيقية

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.