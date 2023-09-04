كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم زراعي نظام 3 سنوات، موضحة انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مشددة على الطلاب بالاطلاع على التعليمات الخاصة بكتابة الرغبات من موقع التنسيق الإلكتروني.

التفاصيل الكاملة لكليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم زراعى نظام 3 سنوات، وفق موقع التنسيق الإلكتروني، ترصدها «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي والتعليمي والتربوي.

كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة دمنهور

- كلية زراعة جامعة المنصورة

- كلية زراعة جامعة الوادي الجديد

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تربية جامعة المنيا

- كلية تربية جامعة المنوفية بشبين الكوم

- كلية زراعة جامعة المنوفية بشبين الكوم

- كلية زراعة جامعة بنها بمشتهر

- كلية زراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق علوم زراعية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى جامعة حلوان

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية

المؤهلات التي تُقبل بالكليات والمعاهد

وفي سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي، تفاصيل قواعد القبول لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات، موضحة أنّ المؤهلات التي تُقبل بالكليات والمعاهد، هي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية «الشعبة الزراعية تخصصات الإنتاج الحيواني والداجني والتصنيع الغذائي والعجائن واستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية وتكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك والعجائن والمخابز.

وتشتمل المؤهلات على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص أمناء المعامل، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص تكنولوجيا تربية وإنتاج الأسماك تعليم مزدوج، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص ميكنة زراعية وغابات، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية إعداد مهني تخصص بستنه وصحة بيطرية وتربية النحل ووقاية المزروعات وألبان وصناعات زراعية وصناعة العجائن والمخبوزات، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية التصنيع الغذائي «التعليم التبادلي» تخصص عجائن ومخبوزات وتخصص تصنيع منتجات الألبان.