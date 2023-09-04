آخر مستجدات الوضع الروسي الأوكراني.. هجمات مكثفة وضربات موجعة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «تقدم أوكراني جنوبا.. وهجوم روسي شرقا»، عن الأوضاع الروسية الأوكرانية ومستجدات الأزمة.

وقال التقرير: «تدخل الأزمة الأوكرانية يوما جديدا من التصعيد من خلال العمليات القتالية، إذ تحرز القوات الأوكرانية تقدما كبيرا بمحاور القتال الجنوبية، فيما تشن روسيا هجمات مكثفة على الشرق».

روسيا تنفي اختراق القوات الأوكرانية خط الدفاع الروسي الأول

وأضاف: «في المقابل نفت روسيا اختراق القوات الأوكرانية خط الدفاع الروسي الأول في زابوريجيا، مؤكدة أن ما تتحدث عنه كييف نقاط دفاعية وهمية، أما مدينة أوديسا عروس البحر الأسود -كما يحب أن يسميها الأوكرانيون- فكانت على موعد مع هجوم واسع النطاق من قبل القوات الروسية، بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا».

وتابع التقرير: «القوات الجوية الأوكرانية أفادت بأن الهجوم خلف أضرارا بالبنية التحتية للميناء بمنطقة أوديسا، فيما أعلن رئيس المكتب الصحفي لقوات التجمع الجنوبي الروسية أن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من سلافينساك مستودعات الذخيرة للقوات الأوكرانية لاسيما بمنظومات الصواريخ s200».