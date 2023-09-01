وزير دفاع روسيا: توقف اتفاقية الحبوب ليس ذنب موسكو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن وزارة الدفاع الروسية، أكدت اليوم الجمعة، أن الوزير سيرجي شويجو، أجرى محادثات مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في موسكو، ناقش خلالها الطرفان «صفقة الحبوب»، والعمل المشترك في سوريا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: «ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اجتماع في موسكو، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صفقة الحبوب، وهنأ وزير الدفاع الروسي، وزير الخارجية التركي، على تعيينه في المنصب الجديد، مشيرا إلى أنه خلال عمله في منصبه السابق، تمكن من القيام بالكثير من الأشياء الضرورية والمفيدة، سواء بالنسبة لروسيا أو تركيا أو للعالم أجمع».

وأشار شويجو إلى أن «صفقة الحبوب يمكن تمديدها حال الوفاء بجميع الوعود المقدمة لروسيا».

صفقة الحبوب

وقال شويجو: «أعمال الأشهر الأخيرة تمحورت حول صفقة الحبوب، التي بذلنا كل جهد من أجلها.. كانت بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، واليوم ليس ذنبنا أنها توقفت.. هنا لا يسعنا إلا أن نقول: إذا تم الوفاء بجميع الوعود المقدمة لروسيا حينها سيتم تمديد الصفقة، لكن تبين أن القيام بذلك أصعب من بناء ممرات جديدة وطرق برية جديدة».