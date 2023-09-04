18 كلية تكنولوجية متاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

مع بدء تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، اليوم الاثنين، أتاحت وزارة التعليم العالي، عددا كبيرا من كليات التكنولوجيا أمام الطلاب الذين يسجلون الرغبات خلال الفترة المعلنة بالمرحلة.

كليات تكنولوجيا متاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

نحو 18 كلية تكنولوجيا في تخصصت مختلفة، أتاحتها وزارة التعليم العالي أمام طلاب الدبلومات للتعيلم الصناعي نظام الـ3 سنوات، وذلك فى جميع المحافظات، حيث يستطيع الطلاب ترتيب الرغبات وفقا للكلية الاقرب لمحله السكني.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة بني سويف

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة السويس

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة