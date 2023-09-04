رابط تنسيق الدبلومات الفنية في المحافظات 2023.. اعرف خطوات التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء استقبال وتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق في جميع الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب في مكاتبها.

موعد الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات

وأعلنت وزارة التعليم العالي إتاحة دخول الطلاب على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات اليوم الاثنين، وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري، باستخدام رقم الجلوس والكود السري المدون على شهادة إتمام الثانوية الفنية.

وبحسب البيانات الرسمية للجامعات المصرية فإن مكاتب التنسيق الفرعية تستقبل الطلاب يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات.

كيفية التسجيل على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات

وأعلنت وزارة التعليم العالي خطوات التسجيل على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات من هنا بالدخول على موقع التنسيق، وكتابة رقم جلوس الطالب المدون على شهادة إتمام الدراسة الفنية ونوع المؤهل الحاصل عليه سواء صناعي أو تجاري أو زراعي.

ويكمل الطالب خطوات التسجيل بتحديد نظام الدراسة بثلاث سنوات أو خمس مع كتابة الرقم السري الموجود علي استمارة نجاحه التي تسلمها من مدرسته وتأكيد صحة بياناته.

ويبدأ الطالب في اختيار الرغبات الخاصة به والموجودة علي موقع التنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي، فيما يمكن للطالب الدخول في أي وقت وتعديل رغباته حتي يوم 14 سبتمبر الجاري.