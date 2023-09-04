موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف الحد الأدنى للتخصصات

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما حددت النسبة المئوية وخطوات التنسيق، مشيرة إلى أنَّ دبلوم المدارس الثانوية بنظام الثلاث سنوات «التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق» تقبل من 60% فأكثر، أما دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، فيتم القبول من 60% لـ«دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60% فأكثر.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ينطلق اليوم

وعن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فينطلق اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 ، مشيرة إلى أنَّ طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) يقبلون من %75 فأكثر.

موقف الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية

ولفتت التعليم العالي إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام «الثلاث – الخمس» سنوات:

- يدخل الطالب إلى موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ويحدد نوع المؤهل «صناعي تجارى، زراعي» نظام 3 سنوات أو 5 سنوات.

- يسجل الطالب رغباته.

- تتاح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.