كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجاري نظام 3 سنوات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات، حيث تقرر فتح باب التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بداية من اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

ووفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإنّ الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات، جاءت كما يلي.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة