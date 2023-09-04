كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجاري نظام 3 سنوات
كتب:
كريم روماني
11:18 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات، حيث تقرر فتح باب التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بداية من اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.
تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية
ووفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإنّ الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات، جاءت كما يلي.
- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد
- كلية تجارة جامعة بورسعيد
- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ
- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية
- كلية تجارة جامعة المنصورة
- كلية تجارة جامعة دمياط
- كلية تربية جامعة طنطا
- كلية تجارة جامعة السويس
- كلية تربية جامعة كفر الشيخ
- كلية تربية جامعة حلوان
- كلية تجارة جامعة الزقازيق
- كلية تجارة جامعة طنطا
- كلية تجارة جامعة دمياط
- كلية تجارة جامعة أسوان
- كلية تربية مدينة السادات
- كلية تجارة جامعة الإسكندرية
- كلية تجارة جامعة دمنهور
- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي
- كلية تجارة جامعة العريش
- كلية تجارة جامعة السويس
- كلية تربية جامعة سوهاج
- كلية تجارة جامعة أسيوط
- كلية تجارة مدينة السادات
- كلية تجارة جامعة بنها
- كلية تجارة جامعة طنطا
- كلية تجارة جامعة الإسكندرية
- كلية تجارة جامعة دمنهور
- كلية تجارة جامعة الزقازيق
- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم
- كلية تجارة جامعة عين شمس
- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي
- كلية تجارة جامعة سوهاج
- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان
- كلية تجارة جامعة بني سويف
- كلية تجارة جامعة أسوان
- كلية تجارة جامعة القاهرة
- كلية تجارة جامعة أسيوط
- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم
- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية
- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة