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كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجاري نظام 3 سنوات

كتب:

كريم روماني
11:18 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات، حيث تقرر فتح باب التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بداية من اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية  

ووفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإنّ الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات، جاءت كما يلي.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد  

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ      

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية       

- كلية تجارة جامعة المنصورة      

- كلية تجارة جامعة دمياط         

- كلية تربية جامعة طنطا      

- كلية تجارة جامعة السويس       

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ   

 

- كلية تربية جامعة حلوان    

- كلية تجارة جامعة الزقازيق     

- كلية تجارة جامعة طنطا          

- كلية تجارة جامعة دمياط 

- كلية تجارة جامعة أسوان      

- كلية تربية مدينة السادات 

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية  

- كلية تجارة جامعة دمنهور        

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي        

- كلية تجارة جامعة العريش        

- كلية تجارة جامعة السويس  

- كلية تربية جامعة سوهاج     

- كلية تجارة جامعة أسيوط     

- كلية تجارة مدينة السادات           

- كلية تجارة جامعة بنها       

- كلية تجارة جامعة طنطا    

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية          

- كلية تجارة جامعة دمنهور   

- كلية تجارة جامعة الزقازيق 

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم 

- كلية تجارة جامعة عين شمس 

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي      

- كلية تجارة جامعة سوهاج   

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان    

- كلية تجارة جامعة بني سويف  

- كلية تجارة جامعة أسوان   

- كلية تجارة جامعة القاهرة  

- كلية تجارة جامعة أسيوط     

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم      

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية   

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان     

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد  

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.