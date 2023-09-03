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مؤسسة مبادرة «منهجك لعبتك»: البرمجة مهمة للكبار والأطفال لأنها من متطلبات العصر

كتب:

مريم جاد
07:31 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
خبير تكنولوجيا التعليم الإلكترونى

خبير تكنولوجيا التعليم الإلكترونى

قالت الدكتورة منى طمان، خبيرة تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، إن بداية تعلم البرمجة، هو توجيه الألة لعمل تطبيق معين ينفذ مجموعة من الأوامر، التي يجري تقديمها للكمبيوتر وينفذها، وتعتبر عملية إبداعية من شخص لألة لتنفيذ المهام.

البرمجة تعتبر من متطلبات العصر الآن

وأضافت «طمان»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، أن البرمجة مهمة للكبار والأطفال، باعتبارها من متطلبات العصر وبالنسبة للأطفال هامة لأنها ليس مجرد تنفيذ تطبيق لكنها تنمي المهارات الشخصية وتفكير الإبداعى وحل المشكلات واتخاذ القرار وتضع الأصرار وعدم اليأس بالطفل.

تابعت أن «البرمجة تبدأ من سن 7 سنين، وممكن قبل كدا، وده يرجع لمهارة الطفل»، ليس هناك اختبار لاستكمال دراسة البرمجة، لكن من أول تطبيق عملى يظهر امكانيات الطفل للتعليم أم لا.

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بقلم مريم جاد