محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. المحسوسة تصل إلى 42 مئوية

سجل عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين، وبلغت درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة مئوية.

وسجلت أبو سمبل أعلى درجة حرارة اليوم بـ41 درجة مئوية، فيما بلغت المحسوسة 42 درجة، وسجلت قنا 40 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة مئوية.

وسجلت أسوان والوادي الجديد 39 درجة مئوية والمحسوسة 40، والأقصر 38 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة مئوية، وسجلت شلاتين 39 درجة مئوية والمحسوسة 42، والغردقة ومرسى علم وسفاجا 38 درجة مئوية والمحسوسة بين 40 و41 درجة مئوية ،وشرم الشيخ 37 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية .

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء خلال الليل.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.