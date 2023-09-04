«الأرصاد» تحذّر من موجة حر تضرب البلاد قريبا: العظمى تصل لـ45

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حر مرة أخرى بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة، حيث نشهد ارتفاعا في الحرارة بين 3 و4 درجات على جميع الأنحاء.

«الأرصاد الجوية» تحذر من موجة الحر

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها أنّ موجة الحر ستبدأ من الأربعاء الموافق 6 سبتمبر وحتى السبت 10 سبتمر، وذلك على جميع مدن الجمهورية، بسبب تأثير منخفض الهند، مع ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بالأجواء الشديدة الحرارة، حيث تصل لـ45 على جنوب البلاد، ولـ37 على القاهرة الكبري.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى السبت المقبلن فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 9-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 42 درجة مئوية.