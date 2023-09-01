جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب في الغردقة

تبذل الأجهزة الأمنية بالغردقة جهودا مكثفة لفك غموض العثور على جثة شاب عشريني تم العثور عليه داخل أحد العقارات بشارع ميرت وسط المدينة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب الغردقة

أفاد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب طبيب شرعي وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

التحقيق في العثور على جثة شاب في الغردقة

أمر اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث المديرية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان الغردقة لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث للمعاينة وجار التحقيقات.

واقعة العثور على جثة في الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب، في العشرينات من العمر في أحد العقارات تحت الإنشاء بشارع ميريت في الغردقة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.