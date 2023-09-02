انتشال جثة سيدة من ترعة كفر قنيش بالدقهلية.. «غيبوبة سكر أسقطتها في المياه»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثة سيدة في العقد السابع من عمرها، من ترعة قرية كفر قنيش التابعة لمركز النصر بالدقهلية، عقب عثور الأهالي عليها، وجرى نقلها إلى مستشفى النصر المركزي.

العثور على جثة سيدة طافية على مياه ترعة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز منية النصر، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد السابع من عمرها طافية على سطح الترعة القديمة بكفر قنيش، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشالها ونقلها لمشرحة المستشفى.

التعرف على هوية السيدة

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة منية النصر وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة تدعى عزيزة عمر الكفراوي، 70 عاما، ومقيمة بقرية كفر علام بمركز منية النصر.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز، أن السيدة كانت متجهة لزيارة أقاربها بقرية كفر قنيش، إلا أنها تعرضت لغيبوبة سكر وفقدت توازنها وسقطت داخل الترعة وتوفيت غرقًا.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.