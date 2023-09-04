17 عرضا في الحدائق والشوارع ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين 17 عرضًا فنيًا على مختلف مسارحها، في أول يوم عروض رسمية خارج قصر الثقافة في الحدائق والميادين ومراكز الشباب.

أماكن عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية اليوم

ويشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية عروضًا لفرق سوهاج ومطروح وأندونيسيا والإسماعيلية، فيما يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الحرية والعريش والمكسيك.

ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروضًا لفرق الشرقية وأسوان ورومنيا وفرقة القلوب البيضاء، فيما يشهد نادي الأسرة عروض فرق الأقصر وفلسطين والهند، وتقدم فرق ملوي والشباب والرياضة وسيرلانكا عروضًا على مسرح مدينة فايد.

محافظ الإسماعيلية: نستهدف الترفيه عن المواطنين

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يستهدف استقطاب جميع فئات المجتمع من أجل إسعادهم والترفيه عنهم.

وأضاف «بشارة» في تصريحات لـ«الوطن» على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية أن المهرجان علي مر الأعوام السابقة، يحظي بشعبية وإقبالًا جماهيريًا سواء في العروض الفنية بشارع محمد علي، أو في حفلي الافتتاح والختام، أو في ساحات العروض اليومية وأن الهدف الأساسي من المهرجان.

ولفت إلى أن انطلاق الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو رسالة قوية أن مصر بلد الأمن والأمان، كما يعكس ثقة العالم في مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.