كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجاري نظام خمس سنوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجاري نظام خمس سنوات، موضحة المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد هي دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الخمس سنوات.

وتتضمن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم تجاري نظام خمس سنوات

تجارة السويس.

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية.

تجارة عين شمس.

تجارة جنوب الوادي.

تجارة سوهاج.

تجارة بورسعيد.

تجارة بني سويف.

تجارة بنها.

تجارة أسيوط.

تجارة القاهرة.

تجارة أسوان.

تجارة العريش.

تجارة مدينة السادات.

تجارة المنوفية بشبين الكوم.

تجارة و إدارة أعمال حلوان.

تجارة الإسكندرية.

تجارة الزقازيق.

تربية حلوان.

تجارة المنصورة.

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد.

تجارة دمنهور.

تجارة طنطا.

تجارة دمياط.

تجارة كفر الشيخ.

تربية نوعية دمياط.

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش (نظم معلومات)

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

العالي الفندقي بالأقصر - إيجوث.

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش.

علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش.

دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية - إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول (شعبة نظم)

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الاعمال)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

حقوق سوهاج

حقوق الإسكندرية

حقوق القاهرة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

حقوق كفر الشيخ

حقوق بنها

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

نظم معلومات إدارية قطامية