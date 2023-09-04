حدد موقع التنسيق الإلكتروني، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم سياحة وفنادق نظام 3 سنوات، موضحا المؤهلات التي تُقبل في برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق.

تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

- العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق بالجيزة

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

- الفني للفنادق المطرية

- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

- العالي سياحة وفنادق الغردقة

- سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

- الفني للفنادق الإسكندرية

- الفني للفنادق بورسعيد

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

تفاصيل مهمة بشأن دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق

وفي سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي، تفاصيل مهمة بشأن دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات، موضحة أنّ المؤهلات تُقبل في برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق هي تخصص الشؤون الفندقية «مطعم – مطبخ – إشراف داخلي – خدمات سياحية».

أيضا دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية «إعداد مهني» شعبة إنتاج وخدمة وإشراف داخلي ومناطق عامة وتعليم مزدوج «إشراف داخلي – فني طاهي – مطاعم- مطاعم خدمة الوجبات السريعة»، والمدرسة المصرية الألمانية «مهني فني مطبخ – مهنة فني مطعم».

المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق

- معهد فني فنادق المطرية

- معهد فني فنادق الإسكندرية

- معهد فني فنادق بورسعيد

- معهد فني فنادق قنا

- معهد فني فنادق المطرية «شعبة مطاعم».

- معهد فني فنادق الإسكندرية شعبة مطاعم

- معهد فني فنادق قنا شعبة مطاعم.

المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق

أكدت وزارة التعليم العالي، أنّه يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات، شرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات، ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.