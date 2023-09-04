محافظ مطروح: فتح باب الالتحاق بفصول الخدمات في الثانوية العامة

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح باب التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام «فصول خدمات» بعدد من الإدارات التعليمية، للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022.

فتح باب التقديم بالإدارات التعليمية

وقال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه تمت الموافقة على فتح باب التقدم بإدارات العلمين بحد أدنى 150 درجة، ومطروح بحد أدنى 180 درجة، والنجيلة 150 درجة، والحمام 170 درجة.

دراسة الأماكن الشاغرة في المدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في بيان له، أن ذلك يأتي بعد الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الأخير، ودراسة الفراغات بمدارس الثانوي العام فصول خدمات التابعة للمديرية، وجرى إعداد التنسيق بناء على أعداد المتقدمين و المجموع من ناحية والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى.