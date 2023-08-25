اعرف رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني من بوابة الأزهر

يهتم العديد من الطلاب بمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني من على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعادادية الأزهرية للدور الثاني من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أمس الخميس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني

ويمكن للطالب الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط هنـــــا.

ومع الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني سوف تظهر للطالب صفحة ويب بها 3 خانات، وعليه كتابة البيانات المطلوبة في كل من الخانات الـ3.

طريقة الدخول لرابط الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني

الخانة الأولى من خانات البيانات التي تُطلب من الطالب عند الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني هي خانة «رقم الجلوس» وعلى الطالب تحري الدقة عند كتابته، حتى يضمن عدم حدوث أي نوع من أنواع اللغط عند ظهور النتيجة.

بعد ذلك ينتقل إلى الخانة الثانية بعد دخوله على رابط الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر، والتي تطلب من الطالب اختيار المنطقة التابع لها، وعند الضغط على تلك الخانة يظهر للطالب العديد من المناطق حتى يختار منهم المنطقة التي يتبعها، والخطوة الأخيرة هي الانتقال للخانة رقم 3 والتي تطلب منه اختيار المرحلة التعليمية، وعند الضغط على الخانة تظهر له اختيارات وعليه أن يحدد منها كلمة «الإعدادي»ن بعد ذلك يضغط على كلمة «بحث» حتى تظهر النتيجة.