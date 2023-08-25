ناقد فني: تنظيم مهرجان القاهرة للدراما رائع.. وراهنت على «تحت الوصاية»

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والتي أقيمت على أرض العلمين الجديدة قد ظهر بشكل جيد للغاية.

حضور عدد كبير من النجوم

وأضاف «سعد الدين» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًا: «إمبارح شوفنا إبهار غير طبيعي في مهرجان القاهرة للدراما والتنظيم الرائع، والعدد الكبير من النجوم اللي حضروا المهرجان، ودي كانت أول مرة تحصل من سنوات طويلة في المهرجانات الكبرى أنها تضم هذا العدد الكبير من النجوم».

وأوضح أنه من الأشياء الرائعة فى مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية هو فكرة وجود جائزة للجمهور، مشيرًا إلى وجود تميز غير طبيعي فى الأعمال الدرامية هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام الماضية.

أما عن رأيه في الجوائز، تابع: «كنت متأكد من رمضان اللي فات أن الجمهور هيختار جعفر العمدة كتمثيل وإخراج، ولكن كناقد فني راهنت على مسلسل تحت الوصاية بأنه سوف ينال إعجاب النقاد والجمهور»، مستكملا: «تامر حسني كان مفاجأة المهرجان».