الفنان دياب يوجه رسالة لجمهوره في إمبابة: «رجالة بلدي وأفتخر»

وجه الفنان دياب، رسالة حب لأبناء منطقته إمبابة، مشيرا إلى أنهم دائما ما يقفون بجواره وخلفه، في أي مشكلة يتعرض لها.

وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إمبابة وجمال إمبابة ورجالة إمبابة اللي مشرفني في كل شبر في مصر».

دياب يشيد بـ«جدعنة أهالي إمبابة»

وأضاف: «مافيش مكان أروحه غير لما ألاقي إخواتي رجالة إمبابة في سكتي، الرجولة والجدعنة الخالصة، ربنا يخليكم ليا، إمبابة بلدي وأفتخر».

وتوالت عليه التعليقات من مئات المتابعين، مؤكدين على مدى الحب والصداقة التي تجمع أهل إمبابة بالفنان دياب خلال الفترة الماضية.

آخر أعمال الفنان دياب

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب، كانت في مسلسل «تحت الوصاية»، أمام الفنانة منى زكي، وعرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

«تحت الوصاية» مكون من 15 حلقة، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، بطولة منى زكي، ودياب، ونسرين أمين، ورشدي الشامي، وعلي الطيب، ومها نصار، وخالد كمال، ومحمد عبدالعظيم.