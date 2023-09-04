خبير سياحي: «التليجراف» البريطانية ترشح 4 مدن في مصر للزيارة

قال أبو الحجاج العماري، خبير سياحي، إن الزخم السياحي سيعود إلى مصر بقوة، إذ نشرت صحيفة التليجراف البريطانية، تقريرا وهي تتغزل في مصر وشواطئها وحضارتها ونيلها الساحرة، ورشحت الدولة بأنها أحسن أماكن للزيارة بعد الصيف خلال الشتاء المقبل، وتناولت القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم والبحر الأحمر.

الأماكن السياحية في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصحف العالمية بدأت تتناول الأماكن السياحية في مصر، وتعتبر شرم الشيخ معقل السياحة البريطانية، والأكثر شعبية بالنسبة للبريطانيين.

مطار سفنكنس

ونوه التقرير بأن محافظة القاهرة ومطار سفنكنس واجهة أساسية في شبكة الطيران منخفضة التكاليف، وأن مصر أرض الألهة والأساطير والمعابد المذهلة، والشمس تكسو مصر وتوفر الدفء مثل المنتجعات والفنادق على مستوى عالي.